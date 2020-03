Amici 19: cos’è successo nella terza puntata del serale

In diretta dagli Studi Titanus Elios di Roma, Maria De Filippi conduce su Canale 5 il serale del talent show Amici 19. Anche in questa terza puntata, la gara è organizzata in due parti. Nyv, in seguito al momento di crisi vissuto oggi, subisce una penalizzazione: va direttamente in zona eliminazione per volere di Rudy Zerbi.

Prima parte

Durante questa prima parte, Gaia canta il brano Jammin’ di Bob Marley mentre Nicolai, Valentin e Javier si esibiscono con una prova comparata voluta da Vanessa Incontrada: una coreografia ispirata al film Titanic. Giulia canta Salvami di Gianna Nannini e Giorgia. Valentin balla con Francesca Tocca Rhythm of the night, Gaia il suo inedito Chega, Giulia il suo inedito Domeniche di maggio.

Al termine della manche è stilata una classifica che vede a pari merito Nicolai e Javier, tutti gli altri sono a rischio di eliminazione. A vincere è Nicolai che così passa alla quarta puntata di Amici 19.

Seconda parte

Dopo che Javier ha perso contro Nicolai lascia lo studio intenzionato ad abbandonare il programma non ritenendo giusta l’opinione della giuria esterna e della Var che hanno valutato la sfida. Ne nasce un’accesa discussione tra Alessandra Celentano che lo sostiene, come sempre, e Luciano Cannito che ha preferito Nicolai. Fortunatamente alla fine Javier torna a ragionare e rientra in studio.

Lui e gli altri ragazzi si sfidano due alla volta per poter essere salvati dall’eliminazione. Il primo ad essere è salvato è Javier seguito da Nyv. Si sfidano poi Giulia e Gaia in una comparata, vince Giulia che conquista la maglia per la quarta puntata. Gaia sfida Valentin, vince Gaia. Il ballerino rumeno, al momento di sfidare Jacopo decide di lasciare il programma! A questo punto, Jacopo è automaticamente salvo e canta, solo per esibirsi, Difendimi per sempre.