I Green Day supportano l’Italia durante l’emergenza Coronavirus

Un messaggio di positività arriva anche dai Green Day. Il batterista della band rock, Tre Cool ha voluto mandare un pensiero a tutta l’Italia e ai suoi fan condividendo su Instagram un post di lui e i suoi compagni Mike e Billie Joe avvolti nella bandiera tricolore.

Le parole dei Green Day

Anche se solo un piccolo pensiero, il batterista ha voluto comunque dare la sua forza a tutti gli italiani: “Rimani forte” ha scritto sul suo profilo Instagram. I GD si aggiungono alla lista di vari artisti che hanno mandato il loro messaggio all’Italia tra cui Selena Gomez, Ariana Grande, Camila Cabello, Justin Bieber, Bella Hadid e tantissimi altri internazionali e non.

La band in Italia

A giugno i 3 artisti statunitensi dovrebbero approdare nel Bel Paese per due date: una all’Ippodromo San Siro di Milano il 10 giugno e una l’11 al Firenze Rocks. Attualmente la band non ha parlato di eventuali cancellazioni e spostamenti di date, considerando che ancora mancano quasi 3 mesi alla data prevista di quei concerti. Non resta che aspettare per sapere se tutto andrà secondo i piani e potremmo scatenarci sulle note delle loro canzoni più celebri.