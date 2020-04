Come ormai saprete i Jonas Brothers hanno rilasciato il loro documentario Happiness Continues, che ripercorre il loro Happiness Begins Tour che si è svolto tra l’estate del 2019 e febbraio 2020. Alla fine di questo film concerto Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas hanno regalato una chicca ai loro fan con l’inserimento di un brano inedito.

Il nuovo brano dei Jonas Brothers è la prossima hit dell’estate?

La canzone si chiama X e vede i JB collaborare con l’artista latinoamericana Karol G. La canzone è stata scritta da Nick insieme a Ryan Tedder, One Repulic, e ha un ritmo incalzante perfetto per l’estate che sta per arrivare. Il brano, che prevede anche una parte cantata in spagnolo, non è stato ancora rilasciato sulle piattaforme streaming nonostante i Jonatics di tutto il mondo lo stiano richiedendo a gran voce.

Non è da escludere che il brano in questione possa essere rilasciato entro le prossime settimane proprio in concomitanza con l’arrivo del periodo estivo. La canzone ha un ritmo super catchy e siamo sicuri entrerà presto nei cuori di tutti, anche degli scettici o di chi non è fan della band. Un pezzo studiato per essere un successo assicurato e che siamo sicuri otterrà la viralità che merita.

Se ve lo siete persi date uno sguardo alla fine del documentario. Durante i credit, infatti, troverete la canzone.