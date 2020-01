Q4: chi sono i Quei Quattro, la crew di influencer più seguita su TikTok!

TikTok, ormai lo sappiamo, è la piattaforma social del futuro nonché quella più utilizzata in assoluto fra i giovanissimi. Sono infatti in molti, anche alla luce dei recenti problemi di Youtube, ad aver deciso di spostarsi qui per creare i loro contenuti. Fra di loro troviamo anche la crew italiana di giovani influencer attualmente più seguita in Italia insieme ad House of Talent: stiamo parlando dei Q4!

Chi sono i Q4: tutte le curiosità sulla crew di TikToker

A formare la crew sono Emanuele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Diego Lazzari.

Ognuno di loro ha una precisa personalità sul web. Gianmarco Rottaro, classe 1999, è per esempio nato “artisticamente” su TikTok. Diego Lazzari invece è diventato famoso grazie a non uno ma ben due canali su Youtube, fra cui uno in collaborazione con Emanuele “Lele” Giaccari”. Tancredi Galli infine lo conosciamo molto bene ormai da anni grazie al suo canale Youtube.

I Q4 sono tutti amici da ormai diversi anni, come raccontato nel loro primo vero video di gruppo su Youtube, che potete recuperare qui sotto. Nella clip, fra le altre cose, i ragazzi raccontano delle loro relazioni, di come flirtano con le ragazze e di quello che i loro genitori pensano del loro lavoro. Ad oggi, purtroppo, tutti loro hanno lasciato la scuola per dedicarsi alle loro rispettive carriere sul web.

QUEI 4 RISPONDONO

Il merchandise ufficiale dei ragazzi

Il nome Q4, che si è già trasformato in un brand e un logo è nato per caso. Come raccontato da Diego Lazzari, un giorno mentre i 4 ragazzi erano a casa insieme Diego ha fatto una storia dicendo “Occhio a Quei 4!”. Da lì i fan dei ragazzi hanno creato un sacco di pagine fan a loro dedicati, dando così vita al loro squad name.

Il successo dei Q4 ha spinto Emanuele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Diego Lazzari ad investire su un merchandise ufficiale. A questo link potete acquistare le loro felpe, i cappellini e le cover per smartphone con il loro logo!

Ecco i numeri e i profili social ufficiali dei Q4

Se siete interessati a saperne di più su questi 4 “bravi ragazzi” vi invitiamo a seguirli sui social. Qui sotto trovate i loro account con il numero di follower aggiornato!

GIAN- https://www.instagram.com/gianmarco_r… (598 mila follower)

LELE- https://www.instagram.com/lelegiaccar… (356 mila follower)

DIEGO- https://www.instagram.com/diegolazzar… (554 mila follower)

TANC- https://www.instagram.com/sigh.tanc/?… (597 mila follower)

TIKTOK

GIAN- https://www.tiktok.com/@so.gian (1,7 milioni di follower)

LELE- https://www.tiktok.com/@lelegiaccari?… (564 mila follower)

DIEGO- https://www.tiktok.com/@diegolazzari_ (916 mila follower)

TANC- https://vm.tiktok.com/xThgQo/ (706 mila follower)