Ursula Corbero protagonista del video di Un Dìa di J Balvin e Dua Lipa

Ursula Corbero è diventata famosa in tutto il mondo come Tokyo de La casa di carta. L’attrice è la protagonista di Un Dia, il nuovo singolo di J Balvin e Dua Lipa destinato a diventare una hit globale. Ecco il video e qualche dettaglio in più!

Un Dia/One day è da oggi disponibile per la radio e inizierà presto a diventare familiare a tutti. J Balvin in questo nuovo singolo ha trovato la collaborazioni di amici e colleghi come Bad Bunny, Tainy e la superstar della musica pop Dua Lipa. Dall’inizio della sua carriera J BALVIN ha venduto più di 35milioni di singoli e 4 milioni di album in tutto il mondo e solo in Italia si contano 27 dischi di Platino. Balvin ha vinto 5 Billboard Latin Music Award, 4 Latin Grammy Awards, 2 MTV Video Music Awards, ha ricevuto inoltre un Billboard Music Award e un MTV Europe Music Awards.

Balvin ha ricevuto due nomination ai Grammy Award, tra cui Record of the Year per il brano “I Like It”, nel 2017 i BMI Latin Awards hanno proclamato il cantante Contemporary Latin Songwriter of the Year. Inoltre, è sempre presente con più canzoni nella Top 200 Global di Spotify (al momento sono 6). Questo lo porta ad essere tra gli artisti più visti in streaming di sempre nel mondo oltre ad essere stato l’artista più visto su YouTube del 2019. Balvin è tra gli esponenti di spicco della musica latina nel mondo. Recentemente ha inoltre iniziato alcuni progetti nell’ambito della moda lanciando una linea in collaborazione con Guess.

Nel video come accade nel La casa di carta sentiamo la voce narrante di Ursula Corbero. Durante il video poi l’attrice interpreta la canzone in varie location da una vasca da bagno, al piano forte passando per il letto. Ci sono moltissimi primi piani per renderla al meglio l’espressività del testo.

Ecco il video di Un Dia con protagonista Ursula Corbero:

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy - UN DÍA (ONE DAY) (Official Video)

