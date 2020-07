Taylor Swift e Joe Alwyn si sono lasciati? La risposta a questa domanda è no, perlomeno in forma ufficiale. Né Taylor né Alwyn, via social o interviste, hanno commentato la tanto chiacchierata rottura. Il tema è che i fan si sono convinti del contrario. Il motivo è tutto da ricercarsi nei testi di Folklore, il nuovo disco di Tay Tay.

Taylor Swift e Joe Alwyn si sono lasciati? Ecco i possibili indizi in Folklore

Here’s the thing though. Folklore looks like it has a lot of breakup songs. If shit went down with Joe and Taylor my faith in love is gone forever. — BunDaddy (@YourBunDaddy) July 23, 2020

Sappiamo che quando Taylor Swift scrive un testo scrive della sua vita. Nulla è lasciato al caso ma tutto proviene dalla sua interiorità. E Folklore è un disco che racconta anche del dolore delle storie d’amore finite. Questo per esempio è il caso della meravigliosa Exile con Bon Iver, che recita:

Penso di aver già visto questo film prima

E non mi è piaciuto il finale

Non sei più la mia patria

Quindi cosa sto difendendo ora?

Eri la mia città, ora sono in esilio, ti vedo fuori

Penso di aver già visto questo film prima

Il brano in questione, fra l’altro, è stato scritto in collaborazione con un misterioso William Bowery. Si dice che questo non sia nien’altro che lo pseudonimo di Joe, con il quale Taylor Swift sta da due anni.

Taylor Swift, che ha sempre tenuto molto alla sua privacy, ha spiegato il significato del suo disco in questi termini: