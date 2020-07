Ma è vero che i Me contro te si sono lasciati? Possibile che Luigi Calagna e Sofia Scalia abbiano litigato e posto fine alla loro relazione? Se la notizia fosse vera sarebbe davvero la news dell’anno, qualcosa che potrebbe davvero far disperare tutti i loro fan. Ma la verità sta da tutt’altra parte!

I Me Contro te si sono lasciati? Ecco tutta la verità

Non è chiaro perché stiano circolando delle voci legate ad una possibile rottura dei Me Contro te. Sta di fatto che nelle scorse ore gli adorabili Luì e Sofi hanno messo mano a Instagram Stories per rispondere alle voci. Evidentemente, qualcuno ha fatto circolare dei falsi pettegolezzi che, come spesso accade, hanno fatto il giro del web.

Luì e Sofì hanno spiegato di aver ricevuto tanti messaggi da parte dei loro fan che chiedevano spiegazioni. Per fortuna si tratta soltanto di menzogne!

Ecco tutta la verità svelata dai Me contro te su Instagram!

I Me Contro te, insomma, sono per fortuna più uniti ed innamorati che mai! Il loro rapporto è solido e non c’è insomma nulla di cui preoccuparsi!

In ogni caso, vi ricordiamo che questo è un periodo lavorativamente molto delicato ed importante per i due youtuber. I Me Contro te infatti hanno proprio di recente lanciato il loro nuovo canale in lingua spagnola. Sul secondo canale spagnolo le due webstar insomma avranno modo di interagire e insegnare tutti i loro trucchi, giochi e scherzetti all’affezionatissimo pubblico latinoamericano.

Tutto è bene quel che finisce bene insomma! Aspettiamo a questo punto tante nuove belle notizie da parte di Luì e Sofì! Non c’è dubbio: sono davvero fatti l’uno per l’altra!