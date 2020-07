La casa di carta 5 – Netflix: Alvaro Morte posta la prima foto dal set!

Qualche settimana fa vi avevamo raccontato che le riprese della quinta stagione de La casa di carta stavano per iniziare (i dettagli qui). Sembra che gli attori da ieri siano sul set e Alvaro Morte (alias Il professore) ha postato la prima foto dal set.

Il leader della banda de La casa di carta ha fatto una foto negli studios precisamente allo stage 2 mentre indossava rigorosamente la mascherina. Nella didascalia ha scritto semplicemente: Sono tornato, il Professore è tornato. Taggando poi Vancouver Media e Netflix Spagna che ha anche commentato amaramente: Dicci per favore che il professore ha un piano per superare questo 2020.

Ci hanno avvisato che tutto sarà molto più complicato, aveva raccontato Alvaro Morte in un’intervista. Le misure di sicurezza avranno un peso importante sullo sviluppo delle giornate e spero davvero che tutto questo sia temporaneo. Spero che prima o poi potremmo tornare a lavorare e a fare le cose come prima. Non dico solo sul set e nelle riprese ma anche nella vita in generale. Un passo verso la normalità e un ritorno sui set sono sicuramente qualcosa di positivo ma non facile o normale.

Ne La casa di carta 5 la banda dovrà superare il trauma per la morte di Nairobi e contemporaneamente cercare di scappare. Alicia Sierra ha scovato il professore che sembra in trappola. Si salverà? Manila avrà un ruolo più centrale? Palermo avrà qualche nuovo momento di follia? Helsinki perderà qualche altro caro? Rio riuscirà a gestire il suo disturbo post-traumatico o crollerà? Stoccolma e Denver sono al capolinea? Sarà Marsiglia a salvare il professore come all’inizio di questa stagione? Tante domande che meritano una risposta anche se arriverà forse non molto presto.

Se avete nostalgia de La casa de papel guardate o riguardate il documentario su Netflix del backstage.

Ecco la foto postata da Alvaro Morte de La Casa di carta: