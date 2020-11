Una mamma per amica: Il revival arriva in chiaro su La5! Ecco i dettagli

Una mamma per amica ha appassionato il pubblico di tutto il mondo e anche in Italia arriva molto spesso in replica sempre con grande successo. Il revival di Netflix aveva fatto discutere e il finale non tutti lo avevano apprezzato. Per chi non avesse l’abbonamento a Netflix La5 farà un bel regalo di natale, mandando in onda i quattro episodi. Ecco qualche dettaglio in più

Stando ad alcune indiscrezioni i quattro episodi del revival di Gilmore Girls arriveranno in quattro domeniche in prima serata a partire da domenica 13 dicembre. Si avvicina il Natale e La5 regala alle sue telespettatrici (e non) il ritorno di una delle serie più amate e mainstream di sempre: quella delle Gilmore Girls. Ecco come Mediaset presente l’evento televisivo sul sito. La prima visione in chiaro del revival ha luogo dieci anni dopo la conclusione della serie cult originaria. I quattro mini film raccontano Lorelai, Rory ed Emily Gilmore attraverso quattro stagioni di cambiamento: Winter, Spring, Summer, Fall.

Oltre a Lauren Graham, Kelly Bishop e Alexis Bledel, tutto il cast principale e secondario ha ripreso i propri ruoli (eccetto Edward Herrmann, Richard Gilmore, mancato nel 2014), tra cui le superstar Melissa McCarthy (Mike & Molly, Le amiche della sposa, Copia originale) e Milo Ventimiglia (This Is Us). Inoltre, cameo di Paul Anka e guest come Dan Bucatinsky, Julia Goldani Telles, Peter Krause, Thurston Moore e Kim Gordon dei Sonic Youth. Recentemente Amy Sharman Palladino ha dichiarato di non essere contraria ad un secondo revival se ci saranno la disponibilità e i giusti presupposti (i dettagli qui).

