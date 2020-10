Una mamma per amica compie 20 anni. In arrivo un nuovo revival?

Una mamma per amica ha compiuto 20 anni ma rimane una serie da guardare e riguardare poiché sempre attuale. Il primo revival di Netflix non aveva convinto proprio tutti (leggi la recensione). In occasone di questo compleanno ci sono speranze per vedere nuovi episodi? Ecco cosa ha detto Amy Sherman – Palladino.

La cosa più bella di una famiglia è che c’è sempre una storia da raccontare, ha affermato la creatrice al Woodstock Film Festival (e come riporta Tvline). Una mamma per amica non è un franchise di mostri, alieni o una serie in cui devi scoprire chi ha ucciso chi. Situazioni tipo in cui un finale è necessario. Non ci sarà mai davvero un finale tra Lorelai e Emily. Inoltre, più Rory cresce e più ostacola affronterà e probabilmente inizierà a trovarsi anche in nuovi contrasti con Lorealai. La produttrice ha poi raccontato che lei e il marito spesso pensano a potenziali situazioni perfette per Gilmore Girls.

Camminiamo per strada e pensiamo: questa sarebbe una magnifica storia in stile Gilmore. Non ci sono ostacoli se non le vite e gli altri impegni delle persone, ha continuato. Il revival ha preso vita in un momento fatato. Ci siamo guardati tutti e ci siamo detti: ok per un paio di mesi saremo di nuovo insieme a ricordare come ci faceva diventare pazzi la serie. Per tutti è stata un’esperienza meravigliosa. Penso che se il tempo dovesse essere giusto e le ragazze dovessero essere arrivate dove vogliono potrebbe esserci una possibilità.

Niente di certo quindi ma mai dire mai. Per chiunque volesse recuperare (o rivedere) Una mamma per amica, vi ricordiamo che tutte le stagioni sono disponibili su Netflix.

Coffee, sleep, Gilmore Girls, repeat. Happy 20th Anniversary! pic.twitter.com/pRzOEdcoHM — Gilmore Girls (@GilmoreGirls) October 5, 2020