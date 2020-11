Euphoria: Ecco il trailer del primo episodio speciale di Natale (VIDEO)

Euphoria ha rappresentato una delle serie rivelazioni più recenti (scoprila qui). Zendaya, ha il ruolo di protagonista e per la sua interpretazione ha vinto un Emmy. Qualche settimana fa vi avevamo annunciato la data di uscita dell’episodio speciale di natale. Oggi HBO ha diffuso un trailer per ingannare l’attesa.

Il breve teaser trailer ha come protagonista Rue in un tavola calda. La ragazza riflette e ripensa agli eventi tragici che abbiamo visto nel finale della prima stagione. In particolare, è sconvolta per la partenza di Jules da cui si sente abbandonata. Il primo episodio speciale, che potrebbe rappresentare una sorte di ponte, andrà in onda il prossimo 6 dicembre. Sappiamo anche il titolo: I guai non durano per sempre.

Ci sono davvero mancati, aveva scritto Zendaya su Instagram. Due episodi speciali di Euphoria arriveranno presto. Stando a quanto leggiamo su Tvline, cast e troupe hanno girato questi speciali con un gruppo ristretto per rispettare la rigida normativa di contenimento del Covid. Questo primo episodio speciale seguirà Rue durante i festeggiamenti in occasione del Natale. Tutto ripartirà dalla fine della prima stagione e quindi vedremo la protagonista affrontare l’abbandono di Jules. Sembra proprio che a rivedremo alla stazione. Una separazione che l’ha spinta a ricadere nel vortice delle dipendenze.

Per quanto riguarda il secondo episodio speciale non abbiamo invece ancora nessuna anticipazione ufficiale ma vi terremo aggiornati. Vi ricordiamo infine che la seconda stagione di Euphoria è confermata e che la prima è disponibile su Sky e NOW TV.

Ecco il trailer dell’episodio speciale di Euphoria: