Tyler Posey ci lascia senza parole con una dichiarazione shock. Sul suo profilo OnlyFans ufficiale (piattaforma che, vi ricordiamo, è destinata solo ad un pubblico di adulti), l’attore statunitense ha fatto coming out nelle scorse ore.

Con coming out non parliamo di omosessualità, sia ben chiaro. L’attore interprete dell’indimenticabile Scott McCall di Teen Wolf ha rivelato di essere pansessuale. Ma che cosa significa?

Tyler Posey fa coming out: ecco le sue dichiarazioni

Nei video condivisi online, Tyler ha raccontato tutti i dettagli della sua vita sessuale. Fra le sue confidenze c’è anche il riferimento all’utilizzo di sex toys e, udite udite, ad esperienze con altri uomini.

Tyler, insomma, non ha dichiarato di essere gay, ma semplicemente di aver provato anche questo tipo di esperienza. L’attore si è insomma dimostrato estremamente aperto e per nulla in imbarazzo nei confronti del suo passato. Cliccando qui potete recuperare uno dei video caricati sul canale di Tyler.

Tyler Posey, fra le altre cose, è soltanto uno dei numerosi vip che di recente ha deciso di aprirsi un profilo sulla piattaforma. Nelle scorse settimane, giusto per fare qualche esempio, su Only Fans sono finiti artisti come Cardi B, Tyga o ancora Austin Mahone.

Ad aprire le danze è stata però l’attrice e compagna di Benjamin Mascolo Bella Thorne. Bella ha guadagnato oltre un milione di follower in un solo giorno.

Di recente, fra l’altro, l’ex collega di Tyler Dylan O’Brien (Stiles Stilinski di Teen Wolf) ha commentato l’esistenza di questo nuovo profilo di Tyler, un po’ in imbarazzo. L’attore ha infatti raccontato in un’intervista di aver semplicemente visto una foto del suo ex collega, senza veli e con in braccio una chitarra.