Fortnite, aggiornamento Halloween 2020: ecco le novità

A brevissimo Fortnite si appresterà a fare un aggiornamento a tema Halloween portando diverse novità al gioco. In primis, segnaliamo che sarà presto disponibile Fortnitemares, un evento a tema che proporrà nuove sfide, ricompense e skin inedite. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Everyeye, sembra che le novità in serbo da Epic Games per i gamer non finiscano qui. L’aggiornamento su cui si sta lavorando attualmente è il 14.40. Intanto, il sito ufficiale di Fortnite segnala come siano state apportate correzioni di bug per il gioco, gli oggetti, le isole, le armi, le gallerie e i prefabbricati. Su Salva il Mondo, l’aggiornamento ha confermato novità riguardanti i personaggi di A.C. Trivasangue e Corvo.





Vengeance is a dish best… served… GOLD!#Fortnitemares is back! Shadow Midas has taken over The Authority with his reawakened Henchmen. Stop him before you turn into a Shadow yourself. Read more: https://t.co/UvPTCmwmnJ pic.twitter.com/oNsnmHAfCI — Fortnite (@FortniteGame) October 21, 2020

FORTNITE: DISPONIBILE LA VENDETTA DI MIDA

Epic Games ha introdotto una nuova modalità per Fortnite, tramite un comunicato: “La vendetta è preziosa… come l’oro. Dal 21 ottobre al 3 novembre, approfitta del ritorno di Fortnite: l’incubo. Non lasciare che la morte ti trattenga dal tormentare i vivi in Fortnite: l’incubo 2020, La vendetta di Mida”. Un maniera ideale per animare la nostra vita da “non morti”. Da bravi zombie/vampiri/fantasmi potremo avventurarci in nuove missioni, partecipare a party, divertirci a fare i cosplay e visitare isole dall’atmosfera tetra e funerea.





LE ARMI A NOSTRA DISPOSIZIONE

Tra streghe, licantropi e morti viventi non avremo vita facile, ma potremo contare su nuove armi a tema per poterci difendere dai nostri nemici, come la Balestra del Cacciatore di fiere oppure i lanciarazzi a zucche. Non mancheranno scope volanti su cui potremo cavalcare. Nell’annuncio di Epic Games si legge: “Le ombre hanno anche avuto l’accortezza di portare delle caramelle. Completa nuove sfide durante Fortnite: l’incubo per sbloccare ricompense speciali, inclusa la copertura Ombra di Mida, il piccone Zucca spaccatutto, il dorso decorativo Bobo e molto altro ancora!”.

Non possiamo fare altro che augurarvi anticipatamente buon Halloween con il nuovo aggiornamento di Fortnite!