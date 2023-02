Teen Wolf: Il Film – tutto quello da sapere prima di vedere il film

A sei anni dalla conclusione della serie, Teen Wolf: Il Film riporta sul piccolo schermo gli amatissimi personaggi di Beacon Hills, ora più adulti, ma ancora una volta alle prese con una terribile minaccia. Teen Wolf: Il Film è disponibile dal 23 febbraio in streaming in esclusiva su Paramount+.

Teen Wolf – dalla serie al film

Ispirata all’omonimo film degli anni ’80, Teen Wolf ha debuttato in tv nel 2011 per accompagnare i fan fino al 2017, anno della conclusione dello show. Apprezzata dai critici e amatissima dagli spettatori, la serie è riuscita a generare un fandom ancora oggi appassionatissimo e che, quindi, non vede l’ora di poter rivedere i propri personaggi.

Ma cosa dobbiamo aspettarci da Teen Wolf: Il Film?

Il film è un sequel diretto della serie, dunque tutto quello che vedremo sarà collocato temporalmente dopo i fatti di Teen Wolf. In questa nuova avventura Scott McCall (interpretato sempre da Tyler Posey) dovrà raccogliere nuovi alleati e ritrovare vecchi amici, perché solo in branco è possibile sconfiggere il male che è pronto a scatenarsi a Beacon Hills. Un male che potrebbe essere il più potente che abbiano mai affrontato.

Chi ci sarà nel cast di Teen Wolf: Il Film?

Torna nel ruolo di protagonista Tyler Posey, nei panni di Scott McCall. Grande assente invece Dylan O’Brien che aveva già diradato le sue apparizioni nell’ultimo arco narrativo della serie tv. Ovviamente non sappiamo se l’attore farà un cameo a sorpresa oppure no.

Confermati invece gli altri membri del branco, ovvero Crystal Reed nei panni di Allison Argent, Holland Roden in quelli di Lydia Martin, Shelley Hennig in quelli di Malia Hale, JR Bourne in quelli di Chris Argent, Colton Haynes in quelli di Jackson Whittemore, Linden Ashby in quelli di Noah Stilinski, Melissa Ponzio che invece veste i panni di Melissa McCall, Seth Gilliam quelli di Alan Deaton, Ian Bohen quelli di Peter Hale, Dylan Sprayberry quelli di Liam Dunbar, Khylin Rhambo quelli di Mason Hewitt ed ovviamente Tyler Hoechlin quelli di Derek Hale.

Insieme a loro anche Orny Adams, Ryan Kelley, Vince Mattis, Amy Workman e Nobi Nakanishi.

Di che cosa parlerà il film?

Gli abitanti di Beacons Hills sono cresciuti, così come tutti gli appassionati della serie.

Ora è il momento per il branco di riunirsi e tornare ad affrontare nuove minacce e per i fan dello show di riorganizzarsi e riaccendere la loro passione per questo mondo, le sue storie emozionanti e risonanti e il suo incredibile cast.

Il film segna quindi il ritorno per un franchise di successo facendo vivere ai propri personaggi, ormai cresciuti e alle prese con una nuova stagione della vita, una nuova grande avventura.

Trailer:

Come vederlo?

Teen Wolf: Il Film è disponibile in streaming dal 23 febbraio solo su Paramount+.