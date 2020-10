Bella Poarch: chi è la tiktoker, tutte le curiosità su di lei

Torniamo a parlare su Ginger Generation di tiktoker statunitensi. Oggi ci focalizziamo su Bella Poarch, una delle tiktok stars in ascesa più amate ed apprezzate che vanta ad oggi oltre 38 milioni di followers!

Chi è Bella Poarch? Ecco tutte le curiosità sulla star di TikTok!

Il successo di Bella, che ha appena 19 anni, esplode con un tiktok diventato virale. Il video in particolare è quello con cui la webstar interpretava la canzone tormentone M To be Bs. La clip è riuscita a guadagnare oltre 30 milioni di like, diventando così il video con il maggior numero di like della storia di TikTok.

Qui sotto potete vedere il video di cui stiamo parlando.

Bella Poarch m to the b tiktok

Bella Poarch nasce l’8 febbraio del 1997 nelle Filippine, sotto il segno dell’acquario. La tiktkoker si è creata un’importante reputazione online grazie ad un canale divertente e spensierato dove carica più o meno sempre lo stesso tipo di contenuti. I tiktok di Bella sono infatti di natura comica e sono molto spesso incentrati sul gaming, una delle sue più grandi passioni.

A Bella sono bastati davvero pochissimi mesi per diventare una star a livello globale. La tiktoker che oggi vanta milioni di follower, dopo aver lasciato la marina militare, ha infatti aperto il suo canale ad aprile 2020.

Bella e Tyga stanno insieme? Ecco cosa si racconta

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di una possibile relazione fra Bella Poarch e il rapper Tyga.

Tyga, che ha di recente aperto un profilo Only Fans, è infatti stato pizzicato proprio di recente in compagnia della tiktoker. Alcuni, in realtà, pensano che la loro “relazione” sia stata in qualche modo creata ad arte per puro hype. Ufficialmente, in ogni caso, Bella e Tyga non si stanno frequentando e la maggior parte delle persone sono convinte che i rumors non abbiano in realtà motivo di esistere.