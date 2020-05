Tredici, in arrivo la quarta e ultima stagione su Netflix: data e trailer

Netflix ha annunciato il rilascio della quarta e ufficialmente ultima stagione della serie prodotta da Selena Gomez, Tredici. La serie che narrava originariamente la storia di Hannah Baker, giovane ragazza morta suicida a causa dei comportamenti dei suoi compagni, ha nelle successive stagioni incentrato la sua trama sugli altri personaggi.

Ecco quando andrà in onda Tredici su Netflix

Il canale di streaming più famoso al mondo ha annunciato la pubblicazione di questi nuovi 13 episodi il prossimo 5 giugno. Manca quindi pochissimo per sapere come finirà questa serie che tra alti e bassi ci ha accompagnato in questi ultimi anni.

Il trailer della nuova stagione

In questo primo trailer introduttivo, vediamo il cast negli ultimi giorni di riprese mente si salutano dopo aver trascorso tantissimo tempo insieme per la realizzazione di questa controverso telefilm.

Ci diremo addio | Tredici | Netflix

Dove eravamo rimasti

Noi di Gingergeneration.it avevamo commentato la terza stagione con un lungo podcast dedicato all’ultima stagione andata in onda della serie. La terza stagione come ricorderete è incentrata sulla morte di Bryce e la ricerca di un colpevole. La storia ripartiva dalla sera del ballo quando Tyler sembra intenzionato a fare una strage.

Nuovi personaggi, nuovi temi trattati, un omicidio che necessita un colpevole. Anche se con pochi colpi di scena non si intuisce chi possa essere il colpevole della morte di Bryce se non fino alla fine, quando viene rivelata.

Una volta scoperto il colpevole, Alex, i ragazzi fanno fronte comune per non rivelare chi sia stato e continuare la loro vita cercando di dimenticare quanto è successo. Una stagione che stenta a decollare ma che è valsa ai produttori il rinnovo per un season finale.