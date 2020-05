Selena Gomez avrà un suo show di cucina in arrivo in estate!

A scuola di cucina con Selena Gomez da oggi è possibile. L’ex stellina Disney sarà, infatti, protagonista di United Cooking Project, uno show su come cucinare alcuni dei suoi piatti preferiti.

Si tratta di una serie composta da 10 episodi che andrà in onda su HBO Max e che è stata registrata proprio durante questa quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. La serie dovrebbe essere pubblicata in estate ma ancora non si conosce la data ufficiale di rilascio.

Le parole di Selena Gomez sul cooking show

Nelle interviste mi chiedono sempre un migliaio di volte cosa farei se avessi un altro tipo di carriera e ho sempre risposto che sarebbe divertente fare la chef. Ovviamente non ho tante esperienze in cucina ma come tanti mi sono cimentata stando a casa e ho sperimentato molto.

ha dichiarato la cantante di Boyfriend.

In cosa consiste lo show

In ogni episodio Selena sarà affiancata tramite video chiamata da un famoso chef, che aiuteranno la cantante a creare dei piatti da zero. I piatti saranno anche di altri paesi, sperimentando così varie cucina da tutto il mondo.

In attesa di poter assistere al cooking show questa estate, Sel ha preparato una playlist su Spotify di alcuni dei suoi brani preferiti che ascolta mentre si diletta in cucina.