Nel pomeriggio di quest’oggi, 11 maggio 2020, Netflix ha sganciato una vera e propria bomba. La celebre piattaforma di streaming ha infatti rilasciato il teaser trailer e la data di uscita della tanto attesa stagione di Tredici, la serie prodotta da Selena Gomez.

L’appuntamento con gli ultimissimi episodi di Tredici, dunque, è fissato su Netflix dal prossimo 5 giugno in poi. Manca insomma poco più di un mese alla risoluzione definitiva di una vicenda che ha appassionato i telespettatori dal 2017.

Nel caso in cui ve lo steste chiedendo, la commovente canzone che accompagna le scene dell’ultima letturra del copione si intitola The Night We Met ed è interpretata da Lord Huron.

Ci diremo addio | Tredici | Netflix

I am not the only traveler

Who has not repaid his debt

I’ve been searching for a trail to follow again

Take me back to the night we met

And then I can tell myself

What the hell I’m supposed to do

And then I can tell myself

Not to ride along with you

I had all and then most of you

Some and now none of you

Take me back to the night we met

I don’t know what I’m supposed to do

Haunted by the ghost of you

Oh, take me back to the night we met

When the night was full of terrors

And your eyes were filled with tears

When you had not touched me yet

Oh, take me back to the night we met

I had all and then most of you

Some and now none of you

Take me back to the night we met

I don’t know what I’m supposed to do

Haunted by the ghost of you

Take me back to the night we met

Io non sono un viaggiatore nel tempo

che non ha ripagato il suo debito

ho cercato un tragitto da seguire ancora

riportami alla notte in cui ci siamo conosciuti

e poi io posso dire

cosa diamine devo fare

non per andare insieme a te

ho avuto tutto e la maggior parte di te

un po’ e niente di te

riportami alla notte in cui ci siamo conosciuti

non so cosa dovrei fare

tormentato dal tuo fantasma

oh riportami alla notte in cui ci siamo conosciuti

quando la notte era piena di terrore

e i tuoi occhi erano pieni di lacrime

quando tu non mi avevi ancora toccato

oh, riportami alla notte in cui ci siamo incontrati

ho avuto una parte e tutto di te

una parte e niente di te

riportami alla notte in cui ci siamo conosciuti

non so cosa devo fare

tormentato dal tuo fantasma

oh riportami alla notte in cui ci siamo conosciuti