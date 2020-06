La quarta stagione di Tredici si è appena conclusa e insieme a lei anche l’intera serie. Netflix ha deciso di dare un finale alla serie principale ma già si parla di un possibile spin-off. Anche se nell’ultima puntata non ci siano indizi eclatanti, se non giusto qualche ipotesi da cui prendere spunto qua e là, già si parla di una possibile nuova serie.

A dare manforte a questa possibilità ci sono anche le parole di Dylan Minnette che nella serie interpreta Clay Jensen. Se avete visto tutta la serie, sapete bene che nel finale di stagione c’è un momento catartico e quasi di liberazione per il nostro protagonista. Clay e pronto a partire per il college insieme al suo più grande amico durante questa avventura: Tony Padilla. Che si pensi proprio a uno spin-off sui due ragazzi?

In realtà, anche se Dylan non sa cosa Netflix avrà in mente, è più probabile che una nuova serie possa sempre essere incentrata al Liberty High magari dando spazio ad alcuni dei personaggi che non si sono laureati quest’anno. Ad esempio la sorella di Monty, Estela De La Cruz, o ancora potrebbe essere aperta una storyline su Winston. Insomma, se volessimo forzare la mano, qualche spunto per creare un Tredici 2.0 ci sarebbero. Anche se speriamo che lascino le cose come stanno, visto che la serie principale è andata per le lunghe già a sufficienza.