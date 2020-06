Tredici è giunta alla sua quarta e stagione conclusiva. La serie in onda su Netflix a cui diciamo addio oggi non ci ha però lasciato senza colpi di scena e lacrime da versare. Già, perché come se non avessimo perso abbastanza personaggi, 13 Reasons Why ci toglie anche un dei nostri preferiti.

Il modo in cui avviene questa scomparsa è davvero toccante e commovente quanto abbastanza inatteso. Stiamo parlando di Justin Foley, una figura controversa alla fine della serie che però cerca sempre di redimersi. Questa volta però non riesce nell’intendo di salvarsi da sé stesso perché la malattia lo prende prima.

Nel penultimo episodio, durante il ballo di fine anno, Justin sviene e viene immediatamente portato in ospedale dove viene ricoverato in terapia intensiva. Il ragazzo è affetto da HIV, presa verosimilmente quando da piccolo viveva per strada e non faceva proprio una vita pulita. Tra droghe e sesso promiscuo, Justin ha contratto questa brutta malattia purtroppo per lui in stadio avanzato.

Le cure dei medici servono a poco e il ragazzo non riesce a riprendersi. Per lui è ormai troppo tardi ma riesce ad avere il modo di salutare tutti i suoi amici e di ristabilire un legame con la sua Jessica che, anche sempre sul filo del rasoio, lo ha amato tantissimo come lei stessa confessa. Un momento davvero toccante ed è l’apice dell’intera quarta stagione, soprattutto il discorso che Clay fa a Justin. I due sono ormai come fratelli e anche se non riesce quasi a parlare il ragazzo mima un Ti voglio bene tra le lacrime.

La morte era stata preannunciata nel primo episodio, quando la voce fuori campo di Clay ci accoglie con la scena di un funerale di un ragazzo del Liberty High. Per tutta la stagione non ci sono indizi su chi potrebbe essere perché la scomparsa di Justin è quasi improvvisa e lascia un segno profondo in tutti, anche chi non era legatissimo con lui come Alex.