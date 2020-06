Tredici 4 è finalmente arrivato su Netflix, con la quarta stagione conclusiva della serie prodotta da Selena Gomez. Già nel primo episodio ci vengono introdotti nuovi personaggi tra cui Estela De La Cruz, la sorella di Monty. Il ragazzo, morto nella terza stagione dopo essere stato incarcerato ingiustamente per la morte di Bryce, lo vediamo soltanto in alcuni sogni fatti da Clay ma la sua morte sembra attualmente confermata.

Estela, anche lei frequenta la Liberty High, è una giovane ragazza che si trova a dover affrontare un lutto particolare sapendo cosa il fratello potrebbe aver fatto, oltre a essersi macchiato di uno stupro. Gli ex compagni di Monty vogliono che la ragazza ricordi Monty indossando la sua maglia da gioco ma lei non se la sente e vorrebbe vivere in disparte la sua sofferenza.

Info e bio su Inde Navarrette che interpreta Estela in Tredici 4

Inde è un’attrice e modella americana che ha recitato nei panni di Sarah Cushing nella serie Superman&Lois e ha recitato in Kids Of The Black Hole, ancora in fase di produzione. Non sappiamo molto sul suo conto dato che è da poco entrata a far parte del mondo di Hollywood e delle serie tv ma dal suo profilo Instagram vediamo che è una ragazza molto attiva per gli altri e anche lei si sta battendo molto per portare alla luce il #BlackLivesMatter.