Troye Sivan ha rilasciato il suo nuovo EP dal titolo In a dream. Questo suo lavoro era stato anticipato dal singolo Easy e ancora dai brani Take Yourself Home e Rager Teenager! Solo 6 tracce per un album composto durante la quarantena in Australia, dove il cantante abita da sempre.

Si tratta di un’anticipazione per quello che potrebbe essere, presto, un album completo. Magari da rilasciare nelle prime battute del 2021.





Ecco tutti i testi e le traduzioni di In a dream di Troye Sivan