Troye Sivan: audio, testo e traduzione di could cry just thinkin about you

Troye Sivan ha rilasciato il suo nuovo EP dal titolo In a dream. Questo suo lavoro era stato anticipato dal singolo Easy e ancora dai brani Take Yourself Home e Rager Teenager! Solo 6 tracce per un album composto durante la quarantena in Australia, dove il cantante abita da sempre.

Si tratta di un’anticipazione per quello che potrebbe essere, presto, un album completo. Magari da rilasciare nelle prime battute del 2021.

Could cry just thinkin about you è una canzone molto particolare: si tratta di solo 53 secondi di brano a comporre il suo EP. Il testo era stato pubblicato in passato dal cantante su Twitter.

Scopri qui sotto audio, testo e traduzione di could cry just thinkin about you di Troye Sivan:

Troye Sivan - could cry just thinkin about you (Official Audio)

Testo

Now I’m knee-deep in this mess

I could cry just thinking about you

Every line I write is something about you

Every guy I want looks something just like you

Every book I read I only read for you

Every art piece is just to remind you

I don’t know who I am, with or without you

But I guess I’m ’bout to find out

I, I, I

Traduzione

Adesso sto sprofondando in questo casino

potrei piangere soltanto pensando a te

ogni verso che scrivo è qualcosa su di te

qualsiasi ragazzo che voglio ha qualcosa di te

ciascun libro che leggo, lo leggo solo per te

ogni pezzo di arte mi ricorda di te

non so chi sono, con te o senza di te

ma penso di star per scoprirlo

io