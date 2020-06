Tredici 4: uno dei personaggi fa coming out? Ecco chi (SPOILER!)

Una svolta interessante per le sorti di uno dei personaggi di Tredici 4. La quarta stagione che sarà anche l’ultima è arrivata su Netflix e già dai primi episodi ci ha regalato alcuni plot twist inaspettati e anche un po’ nuovi per la serie. Uno tra questi che vediamo già dal primissimo episodio è la sessualità di uno dei personaggi.

Non leggete oltre se non volete spoiler su 13 Reasons Why

Stiamo parlando di Alex Standall che, improvvisamente, si trova a fare i conti con i dubbi sulla sua sessualità e tutto nasce quando bacia in modo inaspettato Tyler. I due hanno legato molto nell’ultimo periodo e mentre si trovano insieme Alex di istinto gli da un bacio. Il ragazzo lo rifiuta ma non lo giudica e tiene comunque alla loro amicizia, anche se Alex non ammette di essere omosessuale, vuole semplicemente accantonare quanto accaduto.

Solo successivamente il ragazzo si lascerà andare intraprendendo una storia con Winston. I due sembrano molto affiatati fino a quando Alex non scopre che Winston era l’amante di Monty e che cercava vendetta e anche informazioni su chi avesse ucciso Bryce per poter ripulire il nome del ragazzo, ingiustamente incarcerato.

Anche se non ha fatto un vero e proprio coming out, Alex sembra essersi molto affezionato alla sua relazione con Winston tanto da essere abbastanza distrutto quando chiude il suo rapporto con lui più o meno a metà stagione. Gli amici accolgono senza troppi problemi la cosa e anzi incoraggiano il ragazzo a vivere questo amore senza nascondersi.