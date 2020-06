Jams #UnitiPiùCheMai: guarda la clip Alice e il nonno

La complessa vita dei ragazzi ai tempi della quarantena e dell’emergenza Coronavirus è al centro di JAMS #UnitiPiùCheMai. Si tratta di un’edizione speciale in 5 inediti episodi dell’innovativa serie in onda da lunedì 8 giugno alle ore 20.40 su Rai Gulp e Rai Play.

Dopo aver affrontato il tema delle molestie su minori e quello del bullismo e cyberbullismo, in questa nuova edizione speciale la serie racconterà alcuni dei problemi vissuti dai ragazzi ai tempi del Covid19 attraverso le storie dei 4 protagonisti amatissimi dal pubblico.

Joy, Alice, Max e Stefano saranno alle prese con nuove sfide da affrontare insieme. Come la preoccupazione per il nonno di uno dei protagonisti che si ammalerà di Covid19 e quella per un genitore impegnato nel lavoro in ospedale. Ma anche con una nuova quotidianità fatta di video-lezioni da casa, nuove amicizie in chat, bigliettini passati di balcone in balcone e un nuovo contest musicale virtuale.

Realizzata seguendo tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Governo, la serie inizia il suo racconto dal mese di marzo 2020. I JAMS, come tutti gli italiani, sono costretti dentro casa a causa della pandemia. I quattro amici cercano di vivere al meglio questi giorni, stando vicini gli uni agli altri grazie ai social e al mondo digitale. Nel frattempo la scuola prosegue tramite la didattica a distanza, con alcune difficoltà ma anche tanti momenti comici.

Ognuno di loro vive questo momento in modo diverso. Alice (Giulia Cragnotti) affronta la preoccupazione per il nonno, che soffre di una malattia ai polmoni contratta anni prima sul lavoro e che purtroppo contrarrà il Covid19.

Ad impegnare le loro giornate, anche un nuovo contest musicale, questa volta tutto virtuale. Raccogliendo la sfida lanciata sui social da Martina Attili, i quattro amici dovranno comporre una canzone sulla quarantena, sfidandosi con i loro eterni rivali, i The Best.