Faccio la brava di Amedeo Preziosi con Cristina D’Avena: audio e testo

Oggi esce in radio e sulle piattaforme digitali Faccio la brava, il nuovo singolo di Dj Matrix con Cristina D’Avena e Amedeo Preziosi! Il brano sarà contenuto all’interno della compilation Musica da giostra Vol. 7 di Dj Matrix, in uscita il 19 giugno.

Testo di Faccio La Brava (fonte AngoloTesti.it)

C’è la mia amica già sotto casa

Devo lasciarti perché sto ancora in pigiama

Faremo tardi tu non pensarci

Lo sai che ti amo e di me puoi fidarti

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia (Ti giuro stasera)

Ok, vorrei, ma non so se mi fido

Porta pure il mio amico te lo lascio in affido

Poi rivedi il tuo ex e torna a fare il nido

Mi ricordo che tipo, dimmi dove che arrivo

Lascia le tue amiche sole in pista

Forse sembrerò un po’ maschilista

Bevi poco e scusa se so’ in fissa

Ma conosco bene quel barista

Ma tu lo sai che amo ballare

Tranquillo amore devi farti meno pare

Se bevi troppo come finirà

Non preoccuparti non succederà

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia (Ti giuro stasera)

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia

(Ti giuro stasera)

Fidati di me

Lo sai che non potrei

Farti niente di male

Anzi che c’è di male

Sono lontana ma penso a te

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia

(Ti giuro stasera)