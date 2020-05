Tredici 4: ecco il trailer ufficiale della quarta stagione

Come ormai saprete andrà in onda su Netflix, Tredici 4. La quarta e ultima stagione della serie prodotta da Selena Gomez giunge al termine dopo stagioni intense e ricche di critiche, sia per i temi contenuti che per il modo in cui sono stati trattati.

Noi di Gingergeneration.it abbiamo adorato la prima stagione, ma non siamo rimasti impressionati dalla seconda e dalla terza, ma siamo ugualmente curiosi come tutti di vedere come si concluderà la storia. Se nella terza stagione il fulcro della storia era la morte di Bryce, tutto cambia adesso.

Ecco il primo trailer ufficiale di Tredici 4

Everything has led to this. The final season drops June 5th.

La trama:

Come anticipava lo showrunner Brian Yorkey, questa quarta stagione ci porterà ad alcuni riti di passaggio fondamentali per tutti gli adolescenti come il ballo di fine anno e la consegna dei diplomi. Tuttavia, nello spirito della serie, non potranno mancare dei momenti al cardiopalma oltre che ricchi di tristezza. La stagione precedente ci aveva lasciato con alcuni interrogativi, sulla morte di Monty, così come sarà interessante capire come l’intero gruppo gestirà il segreto che stanno custodendo sulla morte di Bryce Walker.

Sicuramente sarà molto interessante capire come saranno sviluppati gli argomenti passati soprattutto visto che si tratta dell’ultima stagione e una chiusura sarebbe probabilmente la mossa più giusta per dare un senso a queste quattro stagioni.