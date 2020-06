Tredici 4: ecco chi è il responsabile dei graffiti su Monty (SPOILER!)

La nuova stagione di Tredici è arrivata su Netflix. La quarta è confermata essere l’ultima quindi ci saranno tanti misteri da chiudere durante questi ultimi 10 episodi. Uno dei primi misteri, presenti anche nel trailer, riguarda i graffiti che parlano di Monty.

Sulla porta della scuola appare, infatti, la scritta “Monty è stato incastrato”. I ragazzi, responsabili di aver mandato Monty in galera per la morte di Bryce, tremano all’idea che qualcuno possa aver scoperto il loro segreto. Il primo indiziato, la persona che sembra saperne più di tutti è Winston, visto che lui aveva trascorso la notte insieme a Montgomery proprio la notte della morte di Bryce. L’indiziato sembra molto semplice da rivelare anche perché il ragazzo sta indagando proprio sulla cosa, ma il responsabile non è lui ed è forse insospettabile.

ATTENZIONE CONTIENE SPOILER SU TREDICI

Noi vi abbiamo avvisato, quindi se non volete scoprire nulla su Tredici non andate avanti. Il responsabile dei graffiti è qualcuno che sapeva tutto ed è Clay Jensen. Il ragazzo, che ha completamente perso la testa e oltre ad avere delle visioni inquietanti commette atti che quasi non ricorda. Tra questo c’è proprio quello del graffito a scuola. Clay lo confessa per primo al suo terapista, il Dr Ellman, salvo poi raccontare tutto ai suoi amici che a questo punto rischiano di essere scoperti dalla polizia che adesso vuole interrogarli.