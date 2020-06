Machete Aid: scaletta e come seguire l’evento con Gaia Gozzi

Su Twitch ha preso il via una vera e propria maratona di beneficenza supportata da FIMI, Machete Aid. La diretta è già iniziata (precisamente alle 15:00) ma andrà avanti ancora per molte ore. Per seguire quest’evento che ha per protagonista la musica e la solidarietà, basta collegarsi alla MacheteTV sulla piattaforma Twitch.

I fondi andranno a sostegno del fondo COVID-19 Sosteniamo la musica, pensato proprio per sostenere il settore di fronte ad un momento di difficoltà mai riscontrata in precedenza.

Il progetto di Spotify è stato creato per amplificare l’impegno delle organizzazioni che aiutano le persone più bisognose. La piattaforma sta facendo una donazione a queste organizzazioni e, per ogni euro donato, Spotify ne donerà un altro fino ad un totale complessivo di 10 milioni di dollari.

Machete Aid, gli ospiti in scaletta dell’evento

Tra gli ospiti, sono tanti i nomi molto noti tra cui trovano però spazio anche molti artisti emergenti, eccone alcuni:

Africa Unite, Anastasio, Balera Favela, Bartolini, Bassi Maestro, Boss Doms, Bugo, Carl Brave, Casino Royale, Clementino, Cmq Martina, Cosmo, Damianito, Danti e Nina Zilli, Darnn, Dolcenera, Eugenio In Via Di Gioia, Fadi, Francesca Michielin, Gaia, Raphael Gualazzi, Lodo Guenzi, Luna, Nitro, Noemi, Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari) e Sofia Tornambene.

Tra gli ospiti troviamo anche la nostra Gaia Gozzi, protagonista di Amici Speciali e ormai conosciuta semplicemente come Gaia. Ma anche Luna Melis, concorrente di X Factor 12 e Sofia Tornambene, vincitrice di X Factor 13, partecipano a Machete Aid che ha senza dubbio una missione importante.

🔊 Con una line up così non si può davvero mancare: inizia adesso #MacheteAid, la maratona di beneficenza a sostegno del fondo @SpotifyItaly “COVID-19 Sosteniamo la musica” di #MusicInnovationHub supportato da FIMI. Don’t miss it 👉 https://t.co/RRsDcnF6H6 pic.twitter.com/LBeTc6kbHE — FIMI (@FIMI_IT) June 5, 2020