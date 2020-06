Tredici 4: i momenti OMG dell’ultima stagione di 13 Reasons Why

Tredici è giunta alla sua stagione finale. La quarta è finalmente arrivata su Netflix per dire addio ai nostri personaggi con un finale degno di questo nome. Nonostante la storia sia andata un po’ per le lunghe questa nuova stagione ci ha dato alcuni momenti al cardiopalma davvero interessanti.

Noi di Gingergeneration.it abbiamo selezionato alcuni dei momenti più sconvolgenti e wow di questa stagione di 13 Reasons Why.

IL BACIO TRA ALEX E ZACH

Un po’ inaspettato e lontano da quanto potevamo immaginare nelle stagioni precedenti, Alex sperimenta la sua sessualità. Il ragazzo bacia di istinto il suo amico Zach con il quale il rapporto di amicizia è sempre più in crescita. Anche se Zach lo rifiuta il percorso di Alex e già in atto e inizia la sua frequentazione prima con Winston, salvo poi fidanzarsi con Charlie Saint George.

L’INCIDENTE DI ZACH E CLAY

Un momento che ci ha lasciati sconvolti e intimoriti è stato l’incidente di Zach e Clay. Il ragazzo che sta guidando la macchina dell’amico, sembra ormai completamente fuori di senno e imbocca una curva a tutta velocità provocando l’incidente. Per fortuna nulla di grave per i due, solo qualche ossa rotta per Zach, ma la paura è stata tanta, soprattutto per l’atteggiamento di Clay, che spaventa sempre di più i suoi amici.

LA SPARATORIA A SCUOLA

Anche se poi si è rivelata essere un’esercitazione, la sparatoria è stato uno dei momenti di tensione più alti della stagione. Da un lato perché Tony e Alex pensavano che il probabile responsabile potesse essere Tyler, dall’altro perché abbiamo vissuto direttamente la paura che i ragazzi vivano chiusi a scuola.

LA MORTE DI JUSTIN

Tra i momenti che ci hanno spezzato il cuore non poteva che esserci la morte di Justin. Da quando si sente male al ballo di fine anno, fino a quando esala l’ultimo respiro è davvero difficile rimanere a guardarlo in ospedale mentre ci prepariamo a dirgli addio. Un momento inaspettato quanto triste.