Tredici 4: conosciamo tutti i nuovi personaggi della quarta stagione

Tredici è arrivata alla sua quarta e ultima stagione in onda su Netflix. Anche in questo ultimo capitolo abbiamo avuto di conoscere alcuni nuovi personaggi che ci hanno accompagnato durante la stagione e che hanno avuto un ruolo chiave all’interno della stagione.

DIEGO

Uno dei giocatori di football della Liberty High era un caro amico di Monty. Il ragazzo cerca di capire chi possa essere stato il colpevole della sua incarcerazione e pensa che Clay abbia qualcosa a che fare con quanto gli è successo. A un certo punto della storia inizia a frequentare Jessica anche se capisce che la ragazza ha qualcosa a che fare con la morte di Bryce.

ESTELA DE LA CRUZ

La sorella di Monty non sembra voler difendere molto il fratello. Ammette di non averlo conosciuto poi così bene e solo quando Winston cerca di farle capire che la verità è un’altra la ragazza vorrebbe scoprire qualcosa in più. Verso la fine della stagione comincia a frequentare Tyler e ha un ottimo rapporto di amicizia con Jessica e Ani.

WINSTON

Lo avevamo conosciuto in realtà già nella terza stagione come interesse amoroso di Montgomery, ma in questa quarta ha un ruolo fondamentale nel capire cosa è successo veramente al ragazzo. Per un breve periodo diventa anche l’interesse amoroso di Alex.

Tutti questi nuovi personaggi hanno un ruolo importante soprattutto nel dare voce al personaggio di Monty, che una voce purtroppo non ce l’ha.