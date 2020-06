Blackpink: ufficiale, il loro nuovo singolo esce il 26 giugno!

L’attesa sta per finire! Non vedevamo l’ora! Le Blackpink, il gruppo K-pop più amato e seguito al mondo, hanno finalmente annunciato l’uscita del loro nuovo attesissimo singolo!

Clicca qui per comprare Kill this love!





La nuova canzone delle Blackpink, dunque, uscirà in tutte le piattaforme digitali e negli online store il prossimo 26 giugno! La notizia è stata confermata dalla girlband pochi minuti fa attraverso i canali social ufficiali del gruppo.

Almeno per il momento, purtroppo, non ci è dato sapere il titolo della canzone, per il quale dovremo ancora aspettare.

Ecco il post con il quale le Blackpink hanno annunciato il loro nuovo singolo!

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, qualche settimana fa la YG Entertainment aveva confermato il tanto atteso ritorno delle Blackpink. I fan, infatti, hanno dovuto armarsi di pazienza rispetto a tutti gli altri k-pop stans.

Ecco quello che la label della girlband aveva annunciato di recente:

Dato che abbiamo lavorato a lungo per l’uscita di questo disco, pubblicheremo i suoi contenuti in tre fasi separate in modo che le ragazzze abbiano la possibilità di restare in contatto con i fan con più contenuti e performance.

Il nuovo disco delle Blackpink, da quello che ci è dato sapere, uscirà a settembre e arriverà quindi a quasi due anni di distanza dal loro fortunato esordio. Prima dell’uscita dell’album, in ogni caso, pare che la band composta da Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa pubblicherà almeno altri due estratti.

Questo, va detto, è un periodo d’oro per le ragazze. Proprio di recente, infatti, la band ha pubblicato una collaborazione a dir poco incredibile. Le ragazze hanno preso parte a Sour Candy. una delle canzoni inserite in Chromatica, il sesto disco di Lady Gaga.