Tredici 4: ecco tutti i temi trattati nell’ultima stagione

Tredici 4 è finalmente arrivato su Neflix. L’ultima stagione della serie prodotta da Selena Gomez, anche in questo ultimo capitolo ci regala tantissimi temi di cui parlare.

Uno dei principali, su cui si aggira tutta la trama della quarta stagione, ha a che fare con i problemi mentali, la schizofrenia, l’ansia e la depressione. Entriamo nella testa di Clay Jensen che è quello che soffre di più per tutti i segreti e le azioni compiute negli ultimi anni con i suoi amici a partire da quello che è successo ad Hannah fino alla morte di Bryce e Monty. Questo è il tema centrale che anche altri personaggi sperimentano all’interno della storia, facendo diventare un problema serio quasi un po’ paranormale. Il tema della malattia mentale, infatti, è trattato in modo non troppo approfondito e non si intuiscono i veri modi in cui dovrebbe essere aiutata una persona come Clay che ha perso completamente il contatto con la realtà.

Un altro argomento molto presente è quello dell’abuso di droghe. Lo avevamo già visto nella terza stagione con i problemi di droga di Justin Foley, finito anche in rehab per questo, ed è un tema ripreso anche in questa.

Nella quarta stagione si torna a parlare del problema delle armi e di come sia pericoloso per le scuole e la facilità con cui i giovani possano accedere, illegalmente, alle armi.

Un’altra problematica è quello dell’uso della forza, da parte della polizia, nei confronti delle minoranze. La scuola, infatti, è sorvegliata da alcuni poliziotti per difendere i ragazzi ma alcuni di loro non si comportano in modo adeguato con i ragazzi, rispondendo con la violenza e dando per scontato che siano colpevoli di qualcosa. Questo è quanto succede a Diego nell’ottavo episodio. Un tema davvero molto caldo in un momento storico in cui tutto il mondo si batte per il movimento Black Lives Matter, dopo che un uomo è stato brutalmente ucciso dalle forze di polizia.

Si parla anche dell’HIV che può essere causata dal sesso non protetto o dal condividere droghe endovena con sconosciuti. Cosa che purtroppo accade a uno dei nostri personaggi.