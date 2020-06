La quarta stagione di Tredici 4 è finalmente arrivata su Netflix. Questa stagione conclusiva è stata ovviamente accompagnata da una colonna sonora con alcuni artisti interessanti.

Nella soundtrack troviamo canzoni di Troye Sivan, Elton John, The 1975 e H.E.R.. Purtroppo anche per questa quarta stagione, come era già successo per la terza, non ci saranno canzoni cantate da Selena Gomez, produttrice di 13 Reasons Why, che per due anni ci aveva deliziato con Only You e Back To You.

Ascolta la colonna sonora completa di Tredici 4

Come già annunciato questa è la stagione conclusiva di 13 Reasons Why, dopo quattro stagioni tra argomenti crudi come il suicidio, i disturbi mentali, la droga, le armi e chi più ne ha più ne metta. In questa stagione dovrebbero chiudersi tutti i misteri e le vicende che accompagnano Clay Jensen e i nostri altri protagonisti, che nell’ultima stagione si erano macchiati non solo dell’omicidio di Bryce ma sono stati complici nel nascondere il tutto e proteggere i loro amici. Mentre aspettiamo di sapere quale sarà il destino dei nostri protagonisti, non ci resta altro che goderci un po’ di buona musica con la colonna sonora della serie.

