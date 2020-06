Venerdì 5 giugno, esce Montagne Russe, il primo Ep che raccoglie i pensieri e le esperienze di Random, artista che nonostante la giovane età con la sua scrittura incisiva riesce ad arrivare al cuore di tantissime persone. Il rapper spiega:

“Ogni persona una volta nella vita ha provato amore, sofferenza, dolore. Rossetto è un mix di questi sentimenti su carta”.

Ecco cosa ci ha raccontato Random sulla canzone! Non perdetevi la nostra intervista!

Random: Ecco il significato di Chiasso e Rossetto | Intervista

Random, audio di Rossetto

Random, testo di Rossetto

Spogliati delle insicurezze che ti affliggono

Poi cogli quell’attimo fuggente

Non resisto più

Mostrami l’amore che non ti hanno dato

Ma vuoi dare, guarda su

Parlami, non voglio farti la morale se sto male

È colpa della felicità che mi hanno tolto

Quando sei andata via da me

I tuoi occhi, il tuo sorriso, la tua semplicità

Poi con grazia mi ringrazi, baby grazie di che

E non importa dove andrai

E quale strada sceglierai

C’eri solo tu con me

Quando ero in mezzo ai guai

Onde appena nate e bucano quei mari

In fiumi di lacrime siamo annegati

E ti capirò quando mi mentirai

E le nuvole non stanno mai ferme

Cambiano forma

Mi inviti a guardare il cielo

Ma io guardo te sempre

Dal primo giorno, dalla prima volta in quel sorriso

Ho assaggiato il paradiso

La prima volta non si scorda mai

Sei favolosa con i difetti che hai

E quel rossetto rosso sangue sfiora le tue labbra

E con dolcezza sposti quel capello dalla faccia

La prima volta non si scorda mai

Sei favolosa con i difetti che hai

E quel rossetto rosso sangue sfiora le tue labbra

E con dolcezza sposti quel capello dalla faccia

Stanotte è nostra

Ricordo quella volta che eravamo da soli nel letto

E la forza di restare ancora uniti

Non so chi ce l’ha tolta

Ma se non sei più con me dopo mi passa la voglia

Non importa cosa fai, di quegli amici che hai

Ti allontanano da me, ma so che ritornerai

La parte più grande ce l’hai tra le mani

E nel mio cuore rotto tutte le sue parti

Particelle perse tra i rimpianti che hai

E le nuvole non stanno mai ferme

Cambiano forma

Mi inviti a guardare il cielo

Ma io guardo te sempre

Dal primo giorno, dalla prima volta in quel sorriso

Ho assaggiato il paradiso

La prima volta non si scorda mai

Sei favolosa con i difetti che hai

E quel rossetto rosso sangue sfiora le tue labbra

E con dolcezza sposti quel capello dalla faccia

La prima volta non si scorda mai

Sei favolosa con i difetti che hai

E quel rossetto rosso sangue sfiora le tue labbra

E con dolcezza sposti quel capello dalla faccia