Traduzione Testo One Whole Day: scoprite su Ginger Generation il nuovo brano della tiktoker Dixie d’Amelio e Wiz Khalifa.

Dixie d’Amelio, come vi avevamo raccontato qui, ha pubblicato oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il suo nuovo singolo. La canzone, intitolata One Whole Day, è una collaborazione con il rapper Wiz Khalifa.

Dixie è stata travolta dalle polemiche (ancora una volta) per colpa del pezzo. Dopo averne condiviso un breve estratto su TikTok, la tiktoker si ritrovata con decine di messaggi di haters che ne hanno criticato la qualità. Dixie è stata così costretta a cancellare il teaser del pezzo, che è finalmente disponibile in forma integrale da oggi.

Traduzione testo One Whole Day Dixie d’Amelio Wix Khalifa

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di One Whole Day di Dixie d’Amelio e Wiz Khalifa!

Testo

[Verse 1: Dixie D’Amelio] We’d be laying in my bedAnd you’d randomly get up and leaveYou would make a lot of timeFor anyone other than me

The more that I gave, the more you held back

Now I am emotionally starved

You’re stuck on your ex, you’re stuck in the past

Truth is that you really broke my heart

[Chorus: Dixie D’Amelio] For one day, one dayI was really, really, really, really sadFor one day, one whole dayI missed you really, really, really, really badAnd a single tear trickled down my faceWhile I threw your shit in the fireplaceI was really, really, really, really sadFor one day, one whole day [Verse 2: Dixie D’Amelio] I woke up and it was strange (I woke up and it was strange)All that I felt was relievedNo more feeling second best (No more feeling second best)I’m cringing at those memoriesLike the time that you left me alone at the partyWhen I didn’t even know anybodyTruth is that you really broke my heartReally broke my heart [Chorus: Dixie D’Amelio] For one day, one dayI was really, really, really, really sadFor one day, one whole dayI missed you really, really, really, really badAnd a single tear trickled down my faceWhile I threw your shit in the fireplaceI was really, really, really, really sadFor one day, one whole day [Post-Chorus: Dixie D’Amelio & Wiz Khalifa] One whole day, ah-ah, ah, ahOne whole dayOne whole day, ah-ah, ah, ah (Okay)One whole day (One whole day)[Verse 3: Wiz Khalifa] Wake up, make up, I wake up, bake upQuit your cryin’, why you messin’ up your makeup?Late night, I stay up tryna get my money way upSoon as I do some wrong, you approach me the day ofYou tell me it’s over and you’re done and you can’t take no moreYou’re walking out the door and I’m here like “What you waitin’ for?”

Just tryna get the truth, I ain’t tryna be confrontational

Before you make a decision, I’ma just let you stay for (Uh)

[Chorus: Dixie D’Amelio & Wiz Khalifa] For one day (Yeah), one day

I was really, really, really, really sad

For one day, one whole day

I missed you really, really, really, really bad

And a single tear trickled down my face

While I threw your shit in the fireplace

I was really, really, really, really sad

For one day, one whole day

[Post-Chorus: Dixie D’Amelio & Wiz Khalifa] One whole day, ah-ah, ah, ah (It’s young Khalifa, man)One whole dayOne whole day, ah-ah, ah, ah (I’m tryna make you plain)One whole day (One whole day)

Traduzione

sarei rimasta a letta

e tu te ne saresti alzato e andato via a cas0

avresti speso molto tempo

per chiunque altro tranne che per me

più io do, più tu ti tiri indietro

adesso ho fame di sentimenti

sei fissato con la tua ex, sei bloccato nel passato

la verità è che in realtà mi hai spezzato il cuore

per un giorno, un giorno

sono stata molto molto triste

per un giorno, un giorno intero

mi sei mancato davver0, davvero tanto

e una singola lacrima è scesa sul mio volto

mentre buttavo la tua roba nel caminetto

ero davvero davvero davvero triste

per un giorno, un giorno intero

mi sono svegliata ed era strano (mi sono svegliata ed erastrano=

tutto quello che sentivo si è ritirato

nessun nuovo sentimento migliore (nessun nuovo sentimento migliore)

i tuoi ricordi mi inquietano

come quella volta che mi hai lasciato da sola alla festa

quando non conoscevo nessuno

la verità è che mi hai spezzato il cuore

davvero mi hai spezzato il cuore

per un giorno, un giorno

sono stata molto molto triste

per un giorno, un giorno intero

mi sei mancato davver0, davvero tanto

e una singola lacrima è scesa sul mio volto

mentre buttavo la tua roba nel caminetto

ero davvero davvero davvero triste

per un giorno, un giorno intero

un giorno ntero, ah ah ah ah

un giorno intero, un giorno intero, ah ah ah ah, un giorno intero

svegliati, truccati, io mi sveglio, datti un tono

smettila di piangere, perché stai rovinando il tuo trucco?

la scorsa notte, sono rimasto in piedi per fare i soldi

appena faccio qualc0sa di sbagliato, tu me lo fai pesare

mi dici che è finita e che non ne puoi più e che non ce la fai più

stai uscendo dalla stanza e io sono qui che dico “che cosa stai aspettando?”

sto solo cercando di avere la verità, sto solo cercando un confronto

prima che tu possa prendere una decisione, ti farò rimanere per

per un giorno, un giorno

sono stata molto molto triste

per un giorno, un giorno intero

mi sei mancato davver0, davvero tanto

e una singola lacrima è scesa sul mio volto

mentre buttavo la tua roba nel caminetto

ero davvero davvero davvero triste

per un giorno, un giorno intero

un giorno ntero, ah ah ah ah (sono Wiz Khalifa, bello)

un giorno intero, un giorno intero, ah ah ah ah (sto cercando di farti calmare) un giorno intero