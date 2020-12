One Whole Day di Dixie d’Amelio: sta per arrivare a brevissimo il nuovo singolo di una delle tiktoker più celebri al mondo! Scoprite su Ginger Generation tutto quello che c’è da sapere sul brano!

One Whole Day di Dixie d’Amelio: ecco quando arriverà la canzone

La sorella di Charli d’Amelio, nonché a sua volta una delle tiktoker più seguite al mondo in assoluto, prosegue con la sua carriera discografica. Dixie è infatti lanciatissima nel mondo della musica, segno che è riuscita a fare fruttare i suoi followers trasformandoli in un’occasione per far sì che il suo sogno diventi realtà.

La musica sembra essere infatti il principale obiettivo di Dixie d’Amelio, che il 4 dicembre tornerà per l’appunto con un nuovo brano. One Whole Day, la cui uscita è stata fissata per il 4 dicembre, includerà una collaborazione di tutto rispetto.

Stiamo parlando di Wiz Khalifa, il rapper diventato celebre a livello mondiale grazie al brano See yoy again, in collaborazione con Charlie Puth.

Di questa canzone, in realtà, si parlava ormai da diverse settimane. The Hollywood Fix aveva rivelato che Dixie d’Amelio stava effettivamente registrando un video musicale per il pezzo, in anteprima. A quanto pare alla clip avrebbero partecipato “i soliti noti” come la sorella Charli, Noah Beck e Ryland Storms.

Qui sotto potete vedere alcune delle immagini del backstage del video.

Dixie D'Amelio, Wiz Khalifa, Charli D'Amelio, Noah Beck & More Music Video Shoot (Behind The Scenes)

Di recente, come ricorderete, Dixie ha pubblicato due altri pezzi. Il primo è il suo singolo d’esordio Be Happy. Il secondo è la spensierata collaborazione natalizia con il membro degli One Direction Liam Payne, intitolata Naughty List.

