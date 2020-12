Due fra le voci più belle del panorama urban al mondo uniscono le forze. Esce oggi in tutte le piattaforme streaming e negli online store Blinding Lights remix, nuova versione del celebre pezzo di The Weeknd con Rosalia.

Abel Tesfaye ha deciso di dare nuova linfa vitale al pezzo di maggior successo del 2020 con l’accompagnamento dell’artista spagnola, nuovo punto di riferimento della musica latina mondiale. E il risultato è esplosivo!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Blinding lights remix di The Weeknd e Rosalia!





Testo

Traduzione

[Intro: The Weeknd] Yeah [Verse 1: ROSALÍA] Yo intenté llamarLlevo mucho sola, la verdadMaybe tú me enseñas cómo amarMaybeYa no consumo na’ (Na’, na’)Y tú no tendrás que hacer too muchSi me rozas ya me encenderásBebé [Pre-Chorus: The Weeknd & ROSALÍA] I look around andSin City’s cold and empty (Oh)No one’s around to judge me (Oh)I can’t see clearly when you’re gone [Chorus: The Weeknd] I said, ooh, I’m blinded by the lightsNo, I can’t sleep until I feel your touchI said, ooh, I’m drowning in the nightOh, when I’m like this, you’re the one I trustHey, hey, hey[Verse 2: The Weeknd] I’m running out of time‘Cause I can see the sun light up the skySo I hit the road in overdrive, baby, oh [Pre-Chorus: The Weeknd] The city’s cold and empty (Oh)No one’s around to judge me (Oh)I can’t see clearly when you’re gone [Chorus: The Weeknd & ROSALÍA] I said, ooh, I’m blinded by the lightsNo, I can’t sleep until I feel your touchI said, ooh, I’m drowning in the nightOh, when I’m like this, you’re the one I trust [Verse 3: ROSALÍA & The Weeknd] Y en verdad yo te volví a llamar (Back to let you know)Porque tengo algo que contar (Say it on the phone)No te voy a soltar this time (Ooh) [Chorus: The Weeknd & ROSALÍA, The Weeknd] I said, ooh, I’m blinded by the lightsNo, I can’t sleep until I feel your touchHey, hey, heyHey, hey, hey[Bridge: ROSALÍA] Y llega, duermo con la luz abiertaEsperando pa’ que vengasPrefiero ‘tar a tu veraY llega, duermo con la luz abiertaEsperando pa’ que vengasPrefiero ‘tar a tu vera [Outro: The Weeknd] I said, ooh, I’m blinded by the lightsNo, I can’t sleep until I feel your touch

yeah

ho provato a chiamare

è da tanto tempo che sto da sola, la verità

magari potresti insegnarmi come amare

forse

io non consum0 più niente (niente, niente)

e tu non dovrai fare troppo

se mi sfiori mi accenderai in un attimo

tesoro

io mi guardo e

la città del peccato è fredda e vuota (oh)

nessuno intorno a giudicarmi (oh)

non riesco a vedere in modo chiaro da quando te ne sei andata

ho detto oh, sono accecato dalle luci

no, non riesci a dormire fino a che non ho il tuo tocco

ho detto ooh, sto affogando nella notte

oh quando sono così, sei l’unica di cui mi fido

hey hey hey

sto finendo il tempo

perché posso vedere il sole che sorge nel cielo

quindi parto in quinta baby

la città è fredda e vuota (oh)

nessuno intorno a giudicarmi (oh)

non riesco a vedere chiaramente da quando te ne sei andata

ho detto oh, sono accecato dalle luci

no, non riesci a dormire fino a che non ho il tuo tocco

ho detto ooh, sto affogando nella notte

oh quando sono così, sei l’unica di cui mi fido

e la verità è che ti ho chiamato di nuovo (ti ho fatto sapere di nuoov)

perché ho qualcosa da raccontare (dillo al telefono)

non ti lascerò stavolta (ooh)

ho detto oh, sono accecato dalle luci

no, non riesco a dormire fino a che non ho il tuo tocco

hey hey hey hey

hey hey hey

e arriva, dormo con la luce accesa

aspettando che arrivi

preferisco stare al tuo lato

e arriva, dormo con la luce accesa

aspettando che arrivi

preferisco stare al tuo lato

ho detto oh, sono accecato dalle luci

no, non riesco a dormire fino a che non ho il tuo tocco