Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato qui. Anche Elettra Lamborghini ha deciso di regalarci un tormentone estivo, l’ennesimo della sua straordinaria carriera del mondo della musica! Esce infatti oggi su tutte le piattaforme di streaming e negli online store Hola kitty, il singolo con cui ci accompagnerà per tutta l’estate!

Per Hola Kitty, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming e negli online store, Elettra Lamborghini ha deciso di affidarsi alla collaborazione di @bizzey & @lassaonthetrack.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Hola Kitty cantata da Elettra Lamborghini!

Testo

Elettra

Lassa qué pasa?

Elettra Lamborghini

Hola Kitty Kitty Kitty x 4

Quieres arañar sì pegate mas

quieres tocarme no quieres manà manà manà

Hola Kitty Kitty Kitty x 4

Kitty kitty kitty kitty bom

yo soy la gatita que tu quiere’ gauyar

no vengo facil cuando tu me llama’

no me gusta el agua pero tu siempre me mojas

???

ven ?

Desde Italia hasta Perù

vamo’ a montar un revolù

Hola Kitty kitty kitty

Hola Kitty kitty kitty

ven aqui ven aqui ven aqui (meow)

ven aqui ven aqui ven aqui (meow)

Hola Kitty Kitty Kitty x 4

Hola Kitty Kitty Kitty x 3

Quieres arañar sì pegate mas

quieres tocarme no quieres manà manà manà

Hola Kitty Kitty Kitty x 2

Traduzione

Ciao gattino, gattino, gattino x 4

Vuoi graffiare? Allora avvicinati di più

vuoi toccarmi ma non vuoi la manna, manna, manna

Ciao gattino, gattino, gattino x 4

gattino, gattino, gattino bon bon

io sono la gattina con cui vuoi divertirti

non mi piace l’acqua ma tu mi fai sempre bagnare

?

vieni ?

dall’Italia al Perù

andiamo a fare una rivoluzione

Ciao gattino, gattino, gattino x 4