Elettra Lamborghini: ecco il video ufficiale di Pistolero

Ecco il video di Pistolero di Elettra Lamborghini. Con l’immagine di una contesa amorosa che assume i toni di un duello alla Sergio Leone, si apre il videoclip del nuovo irresistibile singolo.

Pistolero è la super summer hit che a distanza di pochi giorni dalla release (per Island Records) sta già facendo scatenare l’Italia.

Il video, diretto da Fabio Jansen e disponibile sul canale YouTube dell’iconica artista da milioni di streaming, è un viaggio surreale che combina le atmosfere desertiche della cinematografia western a quelle più futuristiche e da saloon. Lì dove c’è spazio per cactus a tinte rainbow e auto fiammanti pronte a volare verso il primo summer party.

Catchy e scanzonate, come le liriche di Pistolero, le nuvole maculate a far da sfondo alla conturbante Elettra in versione cowgirl mentre sfreccia in cielo a bordo di una rivoltella in compagnia di un aitante pistolero.

Le sequenze scorrono lisce come una vodka sour fino al ritornello killer Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero/sai già dove mirare, amore criminale.

Elettra e la sua crew di sexy ballerine sfoderano una coreografia tutta curve, camperos e cappelli western, che si candida già ad essere il nuovo tormentone su Tik Tok.

Il 29 giugno 2020 Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini hanno pubblicato in digitale La Isla, Un brano allegro, libero ed iconico che ha infiammato l’estate e ottenuto la certificazione Disco di Platino.

Tra le protagoniste, nel corso della scorsa estate, di Radionorba Vodafone Battiti Live e di Radio Bruno Estate 2020, il 9 settembre 2020 Giusy e Elettra hanno preso parte agli Rtl Power Hits Estate 2020, dall’Arena di Verona.

