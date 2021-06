Elettra Lamborghini: tutte le canzoni dell’EP Twerking Beach

Anticipato dalla super summer hit Pistolero, è finalmente fuori ovunque il nuovo ep di Elettra Lamborghini, Twerking Beach.

L’iconica artista da milioni di stream, protagonista della scena artistica italiana e non solo, è pronta a catturare tutti con il magnetico lazo della sua musica.

L’ep è una distesa incandescente di beat e liriche dal sapore squisitamente latino. Da percorrere senza sosta seguendo il passo deciso degli stivaloni di Elettra.

Sulla fiammeggiante scia di Pistolero, magico stargate per approdare ai lidi danzanti dell’ep, Elettra Lamborghini lancia oggi nell’etere musicale nuovi brani che hanno tutta la carica per far sognare tramonti e balli all night long. Lo fa dando voce alle infuocate avventure amorose che arrivano con l’estate per accendersi una sola notte o divampare in eterno.

Le altre canzoni di Twerking Beach

Costruita sulle note di una trascinante bachata che si incolla all’orecchio e sul corpo come sabbia dopo un bagno estivo, Bachata senza sosta è la seconda tappa al chiringuito della Twerking Beach e catapulta la nostra mente direttamente in pista. Ma quale amore/sei solo un cantastorie/ e io voglio furore, Elettra lancia un messaggio chiaro. Quello di non accontentarsi mai delle belle parole, ma cercare un amore che faccia girar la testa e scuotere i fianchi.

Dà il titolo alla terza traccia dell’ep, ma è anche la formula perfetta per mettere subito in chiaro le cose con lo spasimante di turno. Posso amarti solo per stasera/non sono tipa che si innamora. Aspetta e spera, forte di una veste sonora latin dance 100% Shablo, è un campionario di immagini fresche sfondo mare, con Elettra super comfy nei panni della bad girl, cattiva ma sincera.

Prima di scottarci la pelle al sole, c’è spazio per il quarto e definitivo giro di danze, Ultimo beso. Elettra viaggia qui sul beat colorato prodotto da Riccardo Scirè, miscelando italiano e spagnolo per dar voce al rollercoaster di emozioni che precedono l’ultimo appuntamento prima di un addio.

Twerking beach è di tutti da oggi ma ha già lasciato un segno indelebile scritto sulla sabbia: Elettra, Elettra Lamborghini.