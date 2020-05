Cercando Alaska su Sky Atlantic: la recensione del primo episodio

Tratto dal libro di John Green, Cercando Alaska arriva finalmente anche in Italia su Sky e Now Tv. La serie tanto discussa e prodotta da Hulu, è stato un adattamento a lungo discusso. Così come gli altri romanzi di John Green all’inizio si pensava potesse diventare un film, fino a quando il progetto non è stato accantonato. Solo nel 2019 ha visto luce la miniserie, adesso disponibile anche nel nostro paese.

La trama di Cercando Alaska

La serie racconta la vita di alcuni studenti di una prestigiosa scuola la Culver Creek. I protagonisti del libro e della serie sono Miles Halter, detto Pancho, Chip Martin detto il Colonnello, Takumi e Alaska Young, una ragazza eccentrica quanto imprevedibile.

La storia si sviluppa sulla vita studentesca di questi ragazzi e sul rapporto di Miles con Alaska, di cui è segretamente innamorato. Pancho, il nostro protagonista, ha anche una passione fuori dal comune: “le ultime parole”. Miles è, infatti, ossessionato dalle ultime parole che i personaggi famosi hanno pronunciato prima di morire. Una caratteristica molto importante nel libro che ritroviamo anche nel primissimo episodio della stagione.

La prima puntata non la si può considerare troppo entusiasmante anche se ci troviamo di fronte a una serie che ha i connotati del teen drama. Vediamo molto del personaggio di Alaska (Kristine Froseth) già dalle prime battute della serie anche se ci appare come un personaggio a volte distaccato, c’è molto su di lei che non conosciamo. La storia si divide tra la vita di Miles (Charlie Plummer) che è il vero protagonista e narratore del nostro racconto e la sua amata Alaska. Nel primo episodio conosciamo i personaggi ed entriamo nel loro mondo e nella loro vita scolastica, ma non siamo ancora nei dettagli e nella conoscenza approfondita di chi sono veramente.

La miniserie, composta da 8 episodi, andrà in onda una volta a settimana fino al 17 giugno con due episodi a sera.