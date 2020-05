Elettra Lamborghini: Hola Kitty è il nuovo tormentone estivo

Anche Elettra Lamborghini si aggiunge alla schiera di artisti che realizzeranno un nuovo tormentone estivo, nonostante questa problematica fase che la musica sta attraversando. Tuttavia, le incertezze legate all’emergenza sanitaria sono probabilmente una ragione in più per provare a regalare un po’ di effimera spensieratezza. E la cantante ventiseienne è sicuramente una specialista in questo.

“Ve l’ho tenuto nascosto fino all’ ultimo, a mezzanotte esce il mio nuovo singolo feat @bizzey & @lassaonthetrack io comunque vi dico state in occhio che le sorprese non sono finite, sarà un’ estate mooolto HOT!!!“, scrive Elettra per annunciare il nuovo singolo, rivelando che sarà una collaborazione con il DJ danese Bizzey e con il rapper LASSA, il brano è in uscita proprio oggi a mezzanotte. Ecco la cover del tormentone:

Ma la hit estiva, che sarà quasi sicuramente in lingua spagnola, come lei stessa scrive non è l’unica novità che dovremo aspettarci dall’artista.

Lo scorso febbraio usciva Twerking Queen – El Resto es Nada di Elettra Lamborghini. L’ album ha seguito la partecipazione della cantante alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Oltre alle 10 tracce di Twerking Queen, album d’esordio uscito nel giugno scorso e certificato disco d’oro, la nuova versione del disco contiene le nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas. Le due canzoni sono state remixate da Rrkomi e Samurai Jay & Mambolosco.

In più, c’è la cover di Non succederà più, realizzata in occasione del duetto sanremese con Myss Keta. E due brani totalmente inediti, oltre a Musica E il Resto scompare, titolo del pezzo portato in gara da Elettra Lamborghini sul palco di Sanremo.