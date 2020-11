Elettra Lamborghini: dopo il libro arriva l’album di figurine

Reduce dalla pubblicazione in un fumetto che l’ha trasformata nella Dea del ritmo,ora Elettra Lamborghini lancia il suo primo album di figurine. Considerata dalle giovanissime e i giovanissimi un po’ come ‘la sorella maggiore’ con questo album Elettra ha saputo trovare un canale comunicativo, diretto, semplice ed efficace instaurando un legame di complicità come accade in famiglia. E non solo: è un album che riesce ad avvicinare l’artista a tutti, anche a chi non la conosce del tutto. Sono sicuro che questa raccolta saprà incuriosire e strappare un sorriso a chiunque.

L’album è diviso in tre parti che permettono di entrare nel fantastico mondo di Elettra. Nella prima sezione, la protagonista si presenta come artista, insieme alle persone e agli animali che ama. Seguono consigli di stile e curiosità divertenti che lasciano spazio, nella terza parte, a temi come l’autostima, la lotta al bullismo e al bodyshaming, all’alimentazione sana e alla costruzione di un futuro migliore.

Per concludere c’è la musica, grazie a una playlist scelta dalla stessa Lamborghini per dare ritmo alle pagine. Esattamente come in un viaggio fra amiche (fonte Supereva.it).

Il libro di Elettra Lamborghini