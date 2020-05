Ve lo avevamo anticipato nel nostro articolo dedicato alle sneakers più colorate e adesso il Pride si fa ancora più spumeggiante con la nuova collezione Converse!

Il 27 giugno, la comunità globale LGBTQIA+ e i suoi alleati si collegheranno tra loro per celebrare il Pride 2020 in un modo che non è mai stato fatto prima d’ora e cioè in digitale, e il brand delle popolari Chuck Taylor non poteva non fare la sua parte.





Ecco la Converse 2020 Pride Collection

More Color, More Pride è la bandiera e il motto da cui prende spunto la nuova collezione che mira a celebrare il potere della diversità e dell’inclusione per connetterci tutti, perché non importa quale sia la circostanza: il Pride non si ferma mai.

Una collezione di Chuck 70 e Chuck Taylor All Stars, oltre ad abbigliamento e accessori. Inoltre, grazie alla piattaforma di personalizzazione dei prodotti del marchio si potranno customizzare le scarpe con la propria espressione individuale. Il brand di calzature si impegna a sostenere i movimenti per un cambiamento sociale positivo e ad amplificare le voci dei giovani che fanno scattare il progresso per costruire il futuro in cui credono.

La nuova collezione di scarpe si aggira tra i 70 e 95 euro, mentre tra i 25 e i 35 euro per t-shirt e accessori.