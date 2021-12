Elettra Lamborghini: audio e testo di A Mezzanotte

Elettra Lamborghini pubblica il suo primo singolo natalizio A mezzanotte (Christmas Song) disponibile da oggi, venerdì 3 dicembre. Il nuovo singolo arriva dopo il successo di Pistolero, certificato 3° disco di platino con oltre 50 milioni di stream e 37 milioni di visualizzazioni.

L’esplosivo brano, innescato dall’immancabile firma vocale di Elettra Lamborghini, unita al tintinnio festante dei campanelli natalizi, è un invito scintillante e uptempo all’entusiasmo genuino e a lasciarsi andare ai sentimenti, dai più puri e romantici ai più infuocati e spinti.

Audio A Mezzanotte di Elettra Lamborghini

Testo A Mezzanotte di Elettra Lamborghini

Elettra

Elettra Lamborghini

Perché non vieni più vicino, mica siamo in una discoteca

Coi tuoi occhi da bambino io ci vedo una stella cometa

Non l’ho mai detto a nessuno che mi manca il respiro

Quando, quando, quando tu non ci sei

Io non ci credo al destino, io ho spostato il vestito

Quando, quando, quando mi guarderai

So che non capirò niente, niente

Ho voglia di una notte folle, folle

Ti cerco sempre tra la gente, gente

Sarà bellissimo, già adesso vieni qui per dirti che

Se questo Natale mi regalerai una stеlla

Io non so che cosa farmene

Non l’hai ancora capito chе

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Spegni la luce perché il mio regalo è

A mezzanotte stretta stretta a te

Perché non vieni più vicino, ho voglia di ballare questa sera

Io non so accendere un camino ma per te vesto tutta di seta

So che non capirò niente, niente

Quando ti penso il tempo corre, corre

Ti cerco sempre tra la gente, gente

Sarà bellissimo, già adesso vieni qui per dirti che

Se questo Natale mi regalerai una stella

Io non so che cosa farmene

Non l’hai ancora capito che

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Spegni la luce perché il mio regalo è

A mezzanotte stretta stretta a te

Amore, ma anche se mi regali una stella

Io no so cosa farmene

Non l’hai ancora capito?

Cosa fai ora che

Non c’è più tempo e se

Devi dare un bacio a qualcuno

Cinque, quattro, tre, due, uno

Se questo Natale mi regalerai una stella

Io non so che cosa farmene

Non l’hai ancora capito che

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Spegni la luce perché il mio regalo è

A mezzanotte stretta stretta a te