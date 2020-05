Tiziano Ferro intervista Lady Gaga: ecco come seguirla

In occasione della pubblicazione di Chromatica, il nuovo album di Lady Gaga uscito oggi, 29 maggio, Tiziano Ferro ha incontrato la camaleontica artista di fama mondiale nella veste di intervistatore.

Un’intervista esclusiva radio per RTL 102.5 e stampa per Vanity Fair Italia. Un racconto e confronto emozionante pieno di riflessioni sulla musica, Dio, la sofferenza e l’Italia, in un momento difficile come l’emergenza Coronavirus. I due si sono incontrati a Los Angeles pochi giorni prima che il lockdown fosse effettivo anche in America.

Le parole di Tiziano Ferro

Il cantante italiano ha così commentato l’intervista e il suo incontro con Gaga:

“Sono entrato nello studio di Lady Gaga da estimatore e ne sono uscito ispirato, dalla sua generosità artistica ma soprattutto umana, che sgorga da ogni singola risposta che mi ha dato”.

Come seguire l’intervista

Potete seguire l’intervista su RTL 102.5 da oggi fino a martedì 2 giugno alle ore 15:30 delle pillole di questa intervista per poi svelare tutta l’intervista intera mercoledì 3 giugno alle 15:00 in onda e sul sito ufficiale www.rtl.it .

Vanity Fair Italia, posterà da oggi le pillole sui suoi canali social e pubblicherà l’intervista scritta dallo stesso Tiziano Ferro nel numero in uscita mercoledì 3 giugno. L’intervista video completa sarà disponibile mercoledì 3 giugno sul sito ufficiale www.vanityfair.it e sui suoi canali social.