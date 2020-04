TikTok, ecco chi è Ivan Squillaci: info, bio e curiosità

Parola d’ordine calcio per Ivan Squillaci, approdato su Tik Tok solo nel 2019 ma già con un seguito importante alle spalle. Ha 25 anni ed è da sempre un grande appassionato di sport ecco perché le sue challenge sono in maggioranza dedicate a quel mondo, ma non disdegna di partecipare anche ad alcune delle più famose e popolari sul social.

Non si ispira completamente a qualcuno ma cerca di prendere il meglio da tutti dando vita a un proprio stile unico e originale. Ivan è un Mental Coach, Maestro di Tecnica Calcistica e Motivatore Sportivo. Sui social, invece, è un giocatore ufficiale della celebre pagina “Chiamarsi Bomber” e content creator della pagina “SG SOCCER” che da il nome anche al suo profilo.

Per me TikTok è la piattaforma perfetta in cui confrontarmi con altri talenti provenienti da tutto il mondo. Spero che attraverso i miei video gli altri possano avere spunti per migliorare la propria tecnica e trovare nuovi esercizi per allenarsi, ma soprattutto vorrei mostrare quello che credo essere il valore più importante: la perseveranza. Per raggiungere il proprio obiettivo – nello sport come nella vita – non bisogna mai mollare.