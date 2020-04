Emma Marrone: concerto all’Arena di Verona rinviato

I concerti previsti all’Arena di Verona nel mese di maggio 2020, come quello di Emma Marrone, sono stati tutti ufficialmente rinviati. Dunque non solo quello di Benji e Fede, previsto il 3 maggio, come vi abbiamo raccontato. Poco fa è arrivato, il comunicato stampa che riporta questa decisione che era, purtroppo, assolutamente prevedibile.

Ed ecco, poco dopo, le parole di Emma Marrone, via Instagram, che esprime tutto il suo rispetto e la sua vicinanza nei confronti dei suoi numerosi fan:

Era inevitabile. Ma è giusto così perché ho a cuore la mia salute e la salute di tutti. Sono la prima ad essere dispiaciuta soprattutto perché so quanto lavoro c’è dietro un progetto e quante persone in questo momento non possono fare il proprio lavoro. Sono dispiaciuta perché immagino anche i vostri sacrifici per acquistare i biglietti e per essere sempre presenti. Ci rifaremo appena sarà possibile. E sarà ancora più bello.

A seguito delle misure disposte dalle Autorità per l’emergenza Covid-19, Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con l’Arena di Verona, comunicano il rinvio degli eventi in programma all’Arena per il mese di maggio. Ecco la lista degli eventi:

Modà – Testa o Croce Tour

Benji & Fede – all’Arena di Verona

Enrico Brignano – Un’ora sola vi vorrei

Marracash – In Persona Tour

Emma – Arena di Verona

Inoltre, è spostato a data da destinarsi anche l’evento televisivo Music Awards che era in programma a inizio giugno. Dunque, tutti gli show sono rinviati, però i biglietti acquistati rimangono comunque validi e le nuove date verranno riprogrammate e comunicate entro e non oltre il 31 luglio 2020. Per tutte le informazioni dettagliate basta andare sul sito ufficiale Friendsandpartners.it.