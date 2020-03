Justin Bieber riposta la TikTok Challenge di due fan italiani. VIDEO!

In questi giorni Justin Bieber ha lanciato su TikTok una challenge con il suo brano Come Around, lanciando una sfida a tutti i tiktoker del mondo.

Il cantante di Yummy ne ha poi scelti alcuni ripostandoli sul suo profilo Instagram e tra questi ci sono anche due fortunatissimi fan italiani!

Ecco il video ripostato da Justin Bieber

Si tratta di @tuttotuzzo e Susanna che sono stati notati dal cantante che li ha inseriti suo feed IG. Il video ha già ottenuto tantissimi commenti e sulla piattaforma di video hanno già un seguito niente male. In tantissimi si sono congratulati con loro sul post di Justin e per la loro performance: challenge perfettamente riuscita.

Durante questa quarantena Justin si è cimentato spesso in alcuni delle più celebri challenge, coinvolgendo spesso e volentieri la mogliettina Hailey Baldwin. Sul suo canale potete trovare tanti video da cui prendere spunto e soprattutto partecipare alla sfida da lui lanciata sul brano contenuto nell’ultimo album Changes.

Il tour

Justin partirà in tour il 14 maggio (al momento non è stata posticipata nessuna data) e concluderà a settembre la leg americana. Il cantante non ha annunciato ulteriori date in UK e nel resto d’Europa, almeno per il momento. Ha anche dovuto posticipare alcune date del suo Changes tour in venue più piccole a causa dello scarso numero di biglietti venduti (tutte le info le trovate QUI). Il resto del tour si svolgerà negli stadi come programmato.